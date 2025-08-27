27日（水）も日本列島は猛暑と雷雨に見舞われています。全国で一番気温が上がったのは、埼玉県鳩山で39.4℃、東京都心でも36℃まで上がりました。東京都心の猛暑日は、10日連続、今年23日目となり、それぞれ過去最長、最多記録を更新しました。28日（木）は関東の猛暑は一時的に収まりそうです。予想最高気温です。東京は32℃、前日より4℃低くなるでしょう。関東から北海道は暑さがやわらぐところが多いですが、東海から九州は35