バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”が日本時間27日、タイ・バンコクで行われ、女子日本代表（世界ランク4位）はセルビア（同8位）に3−1（25ー23、30−28、23−25、25ー18）で勝利。予選ラウンドを3戦全勝で飾り、1位通過で決勝トーナメント進出となった。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバースタメンはキャプテンの石川真佑（25）、島村春世（33）、宮部藍梨（27）、関菜