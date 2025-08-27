【ワシントン＝淵上隆悠】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は２６日、ロシアの再侵略を防ぐウクライナの「安全の保証」を巡り、トランプ米政権が偵察情報の提供や防空面で協力する意向を表明していると報じた。米側と協議している欧州とウクライナの複数の当局者の話として伝えた。報道によると、米国は英仏主導の「有志連合」が派遣を検討する地上部隊を支えるため、防空支援や指揮統制、「情報収集・警戒監視・偵察（Ｉ