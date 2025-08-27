7月の参議院議員選挙で、自民党の候補者を当選させるため、従業員に現金を渡す約束をしたとしてパチンコ店運営会社の社長と幹部あわせて6人が逮捕された事件。【写真で見る】摘発のパチンコ店運営会社「デルパラ」全国の出店エリア地図（HPより）幹部らから、投票を指示する内容のメモが各地の店長に配られていたことがわかりました。見返りは「残業代」3000〜4000円?山形純菜キャスター:自民党候補者への投票の見返りに報酬を約