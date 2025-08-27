（台中中央社）中部・台中市警察局第六分局は27日、観光目的で入国して売春したなどの疑いで日本人の女3人を摘発したと発表した。中には現役のアダルトビデオ（AV）女優を自称する女もいた。同分局によれば、市内の複数の宿泊施設を対象に先日、一斉取り締まりを行った。その際、売春の最中だった台湾人やタイ人の女数人の他、日本人の女3人を発見した。自称AV女優の女は捜査員の突入時、売春に当たる行為は行っていなかったものの