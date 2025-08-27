21:00 メキシコ貿易収支（7月） 予想6.8億ドル前回5.144億ドル 23:30 米週間石油在庫統計 28日 0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル） 2:00 米5年債入札（700億ドル） 米エヌビディア決算 メローニ伊首相、年次政治会議出席 トランプ米政権、インドからの輸入品に計50%の関税施行 ※予定は変更されることがあります。