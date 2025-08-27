◇セ・リーグ巨人―広島（2025年8月27日マツダ）巨人の浅野翔吾外野手（20）が27日の広島戦（マツダ）で3点先取された直後に1軍復帰後初打点となる2点適時二塁打を放ち、たちまち1点差に迫った。「2番・中堅」に入って先発出場。5回裏に3点先取された直後の6回表だった。2死一、二塁で入った第3打席。その初球が捕逸となって2死二、三塁とさらにチャンスが広がると、次の2球目だった。5回まで巨人打線が1安打無得点