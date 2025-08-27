（台北中央社）運動部（スポーツ省）が来月9日に発足するのを前に、初代部長（大臣）への起用が決まった元バドミントン選手の李洋（りよう）氏は27日、自身のSNSを更新し「初心を忘れない」と意気込みをつづった。1995年生まれの30歳。王斉麟選手とペアを組み、男子ダブルスで東京五輪（2021年）とパリ五輪（24年）に出場していずれも金メダルを獲得した。24年末に現役引退。22年から国立体育大学副教授（准教授）も務めている。李