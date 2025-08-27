（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は27日、指定席券に関するルールの一部を変更し11月10日に施行すると明らかにした。これまで旅客サービスの一環として指定席券を持つ乗客が自由席に座ることを認めていたが、今後は認めない方針だ。高鉄はピーク時の混雑悪化が問題視されており、さまざまな緩和・抑制策の実施を検討している。高鉄は、指定席券を持つ乗客が指定された列車よりも早い時間の列車の自由席に座るケースが1日当たり