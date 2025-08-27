ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は2日目を終えた。新田雄史（40＝三重）は3日目9R、3コースから捲って快勝。3戦2勝、2着1回の好成績で予選を折り返した。「全体に良くて、カカっていなかったけどエンジンで前に行く。上位だと思う」と感触も申し分ない。今年は6月のG1桐生周年を含む7Vと絶好調。21年の住之江グランプリシリーズ以来となるSG4Vに向けて「かなりチャンスはある。若松は相性もいい」と