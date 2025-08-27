若いうちから投資する人が珍しくなくなった今、“いつのまにか富裕層”になる人も増えている。しかし、せっかく増えた資産の相続については、何も考えていない人も多そう。特に、若い人ほどその傾向は顕著だ。そこで今回は、相続のプロが“若くても遺言書を作成すべき人”や“遺言書を作成する際の注意点”などを解説！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2025年10月号の「投資家のための【終活】大全」を基に再編