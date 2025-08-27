news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「警察署と交番に"爆竹" 少年逮捕『追いかけてくるのが面白い』」のニュースについてお伝えします。これは、交番に設置されている防犯カメラの映像。歩道に投げ込まれたのは、「爆竹」。白煙とともに大きな爆発音が鳴り響きます。26日、威力業務妨害の疑いで鹿児島県日置市の16歳の少年が逮捕されました。警察によりますと、少年は今月21日、17歳の友人のバイクの後ろに乗り、日置警察