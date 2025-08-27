◇プロ野球セ・リーグ 中日3-0ヤクルト(27日、バンテリンドーム)大野雄大投手が7回無失点の好投で今季8勝目。また自身3年ぶりの100イニングへ到達しました。この日先発のマウンドへ上がった大野投手。今季はここまで16試合に登板し7勝4敗、防御率2.32をマークしています。初回は2アウトから四球を出しますが、後続を打ち取り順調な立ち上がりを見せます。しかし2回には1アウトから連打を浴び、ランナー1,2塁としますが、無失点に踏