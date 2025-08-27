神奈川県海老名市の「7HAM」は、日本初の豚肉を使わないハム・ソーセージ専門店として、牛肉と鶏肉、独自配合のスパイスで仕上げたハム・ソーセージを製造・販売している。欧州や中東など世界各国のレシピをもとに、スパイスや肉の配合など独自にアレンジして作り上げた商品はいずれも個性豊かで、日本で一般的に流通しているハム・ソーセージにはない深い風味がある。工場はハラール認証を取得しており、商品は小売店やオンライン