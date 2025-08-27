映画監督の山田洋次氏（９３）が２７日、都内で行われた「男はつらいよ」ファン感謝祭に俳優・笹野高史（７７）らと出席した。シリーズの１２作品に出演している笹野は、舞台に最後に登場した山田監督を見て「監督といらっしゃると、いつダメ出しがくるかとヒヤヒヤしております」と言い、１１月公開の山田監督９１作目の「ＴＯＫＹＯタクシー」でも出演している笹野は「ＴＯＫＹＯタクシーでもしかられておりまして、ずっと、