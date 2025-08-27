2025年8月30日（土）、北海道札幌市にあるBPO・コンタクトセンター拠点『Polaris_Sapporo®』にて、地震・災害が起きた時に役立つ知識を楽しみながら身につけられる防災イベント『災害対策フェスタ』が開催されます。 2024年度の様子画像：アルティウスリンク 近年発生している地震や豪雨などの大型災害を背景に“防災”への意識は高まっていますが、実際に災害時のための準備をしているという人は多くありません。