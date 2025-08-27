27日（水）に2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の予選ラウンド最終戦が行われ、バレーボール女子日本代表が女子セルビア代表と対戦した。 8月22日に開幕した世界バレー。予選ラウンドでプールHに振り分けられた日本は、カメルーンとウクライナ相手に2連勝を収め、既に決勝ラウンド進出を決めている。予選最終戦は同じく2連勝中、大会2連覇中の強豪セルビアと予