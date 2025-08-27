松山恭助フェンシングで昨夏のパリ五輪男子フルーレ団体で、金メダル獲得に貢献した松山恭助（JTB）が27日、ポーランド代表経験のあるフェンシング選手との結婚を自身のインスタグラムで発表した。東京都出身で28歳の松山は「国際結婚ということなので、より相手の価値観、文化、さまざまなことを尊重し、温かい家庭を築いていきたい」と投稿した。