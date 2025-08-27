北海道警函館中央署は27日、函館市に住む70代女性が、警視庁の警察官を名乗る男らに約1億9800万円分の金の延べ棒をだまし取られたと明らかにした。特殊詐欺事件として捜査している。署によると、警視庁や新潟県警を名乗る男から1月以降、「あなたの口座に犯人が金を振り込んでいる可能性がある」などと電話があり、捜査のためとして延べ棒を購入して渡すよう指示された。3〜5月、自宅玄関に置く形で持ち去られた。