女優の森川葵が、8月27日までに更新された『放課後カルテ』（日本テレビ系）の公式Instagramに登場。動画付きでメッセージを公開するも、“激変”ぶりに心配の声が集まっている。【写真】「なんか痩せた？」“激変”ぶりに心配の声が集まった森川葵森川葵のほおがこけて…「『放課後カルテ』は同名の漫画作品が原作。小学校の保健室を舞台に学校医の主人公が、類まれなる観察眼で子どもたちを救ってゆくストーリーです。2024年10