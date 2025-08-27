神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、谷本将志容疑者（３５）とみられる男が事件３日前の１７日、別の女性の後をつけ、同区内のマンションに入る姿が防犯カメラに記録されていたことが、捜査関係者への取材でわかった。兵庫県警は、この日から狙う女性を探していた可能性があるとみている。捜査関係者によると、女性の県警への説明では、１７日午後１０時頃、女性はマンションのオー