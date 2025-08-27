フリーアナウンサー・白戸ゆめの（29）がこのほど、自身のXを更新。“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルを発揮した姿を披露した。 【写真】やばい、抜群すぎるスタイルNo.1の呼び声は伊達じゃない！ 白戸アナは24日の投稿で「おはようFLASH のデジタル写真集大容量の内容をちらっと」と記し、自身のデジタル写真集「Ray of sunshine」（光文社）のカットを公開。透明感あふれるバストを大胆