8月26日深夜放送のTBS系『秘密のストレス共有バラエティ め組の園』にVTR出演した“あのちゃん”ことあのが、自身の声について語った。【関連】あのちゃん、歯医者に行くペースに驚きの声「1時間びっしりクリーニングしてもらって…」番組で“SNSでイラッとする書き込み”に関するトークが展開される中、あのは、自身の特徴的な声についてSNSで指摘を受けることが多いと明かした。その上で、「どうしようもない！こっちだって喋り