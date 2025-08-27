自民党の総裁選前倒しの是非について、FNNは自民党の国会議員295人本人に意向を取材しました。「前倒しを要求する」との答えは現時点で68人にとどまり、態度を明らかにしなかった約6割の議員の動向が今後のカギを握っています。自民党の総裁選挙は、衆参両院の議長を除く国会議員と47都道府県連を合わせた総数342の過半数の要求があれば臨時に行われます。FNNは対象となる全ての自民党国会議員295人本人に総裁選の前倒しを要求する