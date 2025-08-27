自民党の総裁選挙管理委員会は、総裁選の前倒しを要求する国会議員の氏名を公表することを決めました。自民 総裁選挙管理委員会・逢沢委員長：非常に重い判断を一人一人の議員にお願いする。議論の結果、最終的に選管として正式に（議員の氏名を）公表しようと。総裁選挙管理委員会では、総裁選の前倒しを求める国会議員は署名と捺印（なついん）をした書面を原則、議員本人が党に直接届け出ることを決めました。議員の氏名の公表