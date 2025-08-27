神戸市のマンションで女性を殺害したとして逮捕された男は、同様の手口を繰り返していた疑いが出ています。事件の3日前にも別の女性のあとをつけて、オートロックをすり抜ける行為をしていたとみられることが新たにわかりました。◇27日朝、兵庫県警の捜査員が東京都内を訪れ、谷本将志容疑者（35）の自宅をおよそ2時間にわたり家宅捜索しました。谷本容疑者が住んでいた部屋にカメラが入りました。ベッドの上には無造作に