◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）３点を追う巨人が６回に２点を返した。１死から岸田行倫捕手が、チーム２本目のヒットとなる左前打で出塁。２死となってから泉口友汰内野手が右前打でつなぎ、この試合初めて得点圏に走者を進めると、浅野翔吾外野手が左翼線に二塁打を放ち、大瀬良大地投手から２点を奪い、１点差に迫った。