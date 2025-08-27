映画監督の山田洋次（９３）と俳優の笹野高史（７７）が２７日、都内で行われた映画「男はつらいよ」ファン感謝祭イベントに出席した。山田監督は「今日が第１作の封切りの日（１９６９年８月２７日）だそうなんだけれど、忘れてしまうくらい遠い遠い昔のことになってしまいました」としみじみ。作品について「ああいう人間たちを描きたかった。絵描きが絵を描くことや、音楽家が演奏する気持ちと同じなんじゃないかな。僕に