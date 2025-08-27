巨人の森田駿哉投手（２８）が２７日の広島戦（マツダ）に先発し５回途中３失点（自責２）ＫＯに終わった。前回登板のヤクルト戦（神宮）では５回途中６失点ＫＯで先発起用後初の黒星を喫した森田。反省を生かし今季３勝目をかけてこの日の先発登板に臨んだが、粘り強い広島打線に序盤から苦しめられた。まずは初回一死からファビアンに四球、小園に安打を放たれていきなりピンチ到来。それでも後続を打ち取ってなんとか無失