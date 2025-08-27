中日は２７日のヤクルト戦（バンテリン）に３―０で勝ち、連敗を２でストップ。借金を「１１」に減らした。中日は３回一死から岡林が右中間を破る三塁打を放つと、続く田中が左前適時打。「打ったボールはスライダーです。昨日からなかなか点が入っていなかったのでまずは先制できて良かったです」という田中の先制打にスタンドは大歓声に包まれた。５回にはチェイビスが５号ソロをレフトに放ち２―０。６回一死一、三塁の