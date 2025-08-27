元スピードスケート女子の高木菜那さんが２７日、インスタグラムを更新。柔道女子パリ五輪金メダリスト・角田夏実との２ショットを投稿し、「朝からサウナで朝活」と明かした。高木さんは友人がくれたという猫耳サウナハットを着用。２人はツヤツヤの肌で笑みを浮かべ、「なななつサウナ好きです。先週も会えて今週も会えるの幸せすぎるまたいこーね！」とつづった。フォロワーからは「２人とも可愛すぎ」「一心同体だね」