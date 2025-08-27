タイヤメーカー・ブリヂストン防府工場の社員食堂で27日、海の厄介者とも呼ばれるアイゴを使った料理が提供されました。ブリヂストン防府工場の社員食堂で27日、限定の特別メニューとして提供されたのが…メインの一皿、アイゴという白身魚のフライです。ひれに毒があり鮮度が悪いと独特の臭みがでるアイゴ。魚の産卵する場所や住み家にもなる海藻を食べてしまうことから”海の厄介者”とも呼ばれています。提供