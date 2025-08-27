SixTONESの松村北斗さんが初の単独主演を務める映画「秒速5センチメートル」完成報告会が行われ、松村さんのほか、高畑充希さん、森七菜さん、上田悠斗さん、白山乃愛さん、宮粼あおいさん、吉岡秀隆さん、奥山由之監督が登壇しました。【写真を見る】【 SixTONES・松村北斗 】新海誠監督の名作実写化に「得体の知れない恐怖」初単独主演「秒速5センチメートル」高畑さんは、夫で俳優の岡田将生さんとの第一子妊娠を発表