山陽小野田市の保育園で園児たちがそうめん流しを楽しみました。そうめん流しを体験したのは石井手保育園の園児およそ80人です。そうめん流しに使われている竹はおよそ5メートル…地元で竹を使った地域おこしを手がけている有帆竹灯会のメンバーが準備しました。コロナ禍の後地域の人たちとの交流を目的に始まったそうめん流しはことしで4回目です。園児たちは箸やフォークを上手に使ってそうめんをすくい取り、