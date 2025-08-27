Photo: 小暮ひさのり これがルンバの完成形。ロボット掃除機の代名詞たる「ルンバ」シリーズ。今年4月にラインナップが刷新され、最新モデルたちが出たばかりですが、その最終兵器、リーサル・ウェポン、ルンバ史上最強のルンバ…。みたいな化け物が最後にでてきました。既存のルンバの最強なところを取り入れつつ、さらなる清掃力を追求して進化。少なくとも現段階では、ルンバの最終形態で