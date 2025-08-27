妊娠の報告はタイミングや伝える相手のことを考えて悩むこともありますよね。この記事では、家族LINEで妊娠報告した際に起きたショックなできごとに関する投稿を紹介します。先に母親に妊娠を伝えたところ、姉たちにも報告したら？と言われた投稿者さん。3姉妹の末っ子だった投稿者さんは、次女には子どもがいないため報告をためらっていたのですが…。 次女から突然の拒絶… 数ヶ月前に母に妊娠報告した際、家族LINE(母、