アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織（30）が27日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。ネコの絵文字を添えて「オンとオフ」とつづった玉井。派手めなメークとホルターネックのトップスで大人っぽさを演出した“オンショット”と、グレースウェット上下にめがねの“オフショット”姿を披露した。ハッシュタグでは「#しおどき」と記載。この日発売日を迎えた、脚本家・生方美久氏と、気鋭の写真