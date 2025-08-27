２７日午後６時５分頃、東京都府中市住吉町の駐車場で「男女がぐったりしている。亡くなっているのではないか」と１１０番があった。警視庁府中署員らが駆け付けたところ、駐車場に止まっていた乗用車内で男女２人が死亡しているのが見つかった。同庁が事件性の有無を調べている。捜査関係者によると、女性は１０〜３０歳代とみられ、出血があるという。男性は３０〜４０歳代とみられる。男性は前方の座席で、女性は後部座席で