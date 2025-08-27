愛知県名古屋市の商店街のシンボルは、信長、秀吉、家康の三英傑の像です。その1つ、豊臣秀吉像の首がなくなりました。他にも、足のあたりなど破損している部分があります。強化プラスチックで作られているこの像。商店街の関係者によりますと、今月22日から24日までに何者かに壊された可能性があるといいます。三英傑の像の被害はこれまでにもありました。6年前には、火縄銃を持つ信長像の左腕が壊され、3年前には、家康像が跳び