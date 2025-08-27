インフルエンサーのしなこさんは8月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。下のまぶたが大きく腫れた姿を公開しました。【写真】目の下が腫れてしまったしなこ「どうしたら一刻も早く晴れが引くか...」しなこさんは「突然目がこうなってしまって...明後日アリーナツアーを控えているのですがどうしたら一刻も早く晴れが引くか...教えてくださいお姉さま」とつづり、1枚の写真を投稿。目の下が大きく腫れ、うっすらと赤くなっています