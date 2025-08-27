Y!mobileスマホ「Android One S10」のAndroid 15へのOSバージョンアップが提供再開！ソフトバンクは26日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」向け5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「Android One S10（型番：S10-KC）」（Kyocera製）に対するより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年8月26日（火）より提供再開しているとお知らせしています。更新後の