「運気を上げたい！」と思ったとき訪れたい開運神社。群馬県には、自然豊かな土地柄に根差した霊験あらたかな神社が点在しています。All About ニュース編集部では、2025年8月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「関東地方の開運神社」に関するアンケートを実施しました。その中から、「群馬県の開運神社」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：赤城神社（前橋市）／47票「赤城神社」は