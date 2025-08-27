野生鳥獣による農林業への被害を減らそうと、県鳥獣被害対策本部の会議が群馬県前橋市で開かれ、昨年度の被害額が５億円を超えたことが報告されました。 会議には本部長の津久井副知事をはじめ、県の関係部局などから約３０人が出席し、取り組み状況や来年度に向けた方向性を確認しました。 津久井副知事は、ほかの県で相次いで発生しているクマの被害について「群馬県にとっても重要な課題になる」と話しました。また、緊急対策