山口市で警察官と地域のボランティアが高齢者宅を訪問し、うそ電話詐欺の対策を呼びかけました。山口市佐山地区で山口南署の警察官らが高齢者宅28世帯に対し、戸別訪問しうそ電話詐欺で使用される国際電話の利用休止を呼びかけました。「そもそも電話がかかってこなくなるのが一番の対策。ぜひ申し込みして海外の詐欺グループからの電話がかかってこないようにしていただけたら」警察では固定電話の国際電話利用休止の申請を