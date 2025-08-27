熊本の新たな最低賃金を話し合う審議会の専門部会が開かれました。 25日の協議では、使用者側が国の審議会が示した目安の「64円アップ」を下回る「39円アップ」の991円を提示し、労働者側が示した1130円との差額は139円となっていました。27日の協議では具体的な金額は公表されなかったものの、互いに歩み寄り、最初の金額提示で41円差となり議論を重ねた結果、その差がさらに縮まったということです。 審議会の会長を務める