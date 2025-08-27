戦後８０年の節目に合わせ、「戦争」や「人権」などをテーマにした第３回たまむら映画祭が来月６日と７日に玉村町で開かれます。 たまむら映画祭は、群馬県玉村町や町内の企業などでつくる実行委員会がおととしから町の文化センターで開いているもので、今年で３回目です。 ２７日に行われた町の定例会見で映画祭の内容が発表されました。今回は戦後８０年にちなみ、「戦争」や「人権」などをテーマに上映作品