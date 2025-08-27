静岡県内で警察官をかたる特殊詐詐が急増しています。ニセ警察官と高齢女性のやり取りから見えてきたのは巧妙化する国際犯罪の手口。詐欺被害に遭わないために私たちにできることとは？ 【写真】ニセ警察官の後ろに海外のコンセント？ ＜ニセ警察官＞ 「捜査二課の佐藤です。本日の流れを説明させていただくんですけど…証書を解約して、ゆうちょ銀行の定期に移動していただく作業です」 こちらは2025年4月、県中部の高齢女