大好きな静岡のみかんをゼリーにして宇宙に届けたいと、静岡市の中学生が宇宙食作りに挑戦しています。取り組んでから5年、ついにこの夏「静岡みかんゼリー」が完成しました。 【写真を見る】取り組んでから5年、完成した静岡みかんゼリー 8月27日、JA静岡経済連を訪ねたのは宇宙日本食作りに挑戦している静岡市の中学3年生、増田結桜さん。製品化された静岡みかんゼリーの完成を報告しました。 「これ