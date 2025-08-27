ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」が、2日目を迎えた。大峯豊（41＝山口）は2日目1Rで3コースから2着に入ると、続く6Rは4コースから捲って快勝。5Rまで続いたイン逃げの流れを止めた。「ペラを叩いたら良くなった。伸びは元々良かったけど、ターン回りが自分に合う感じになった」と調整も順調に進んでいる。7月の徳山オーシャンカップでは西山がSG初制覇。山口支部として西山の地元でやり返したい気持