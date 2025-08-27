こんにちは、ハウスクリーニングアドバイザーのりんごです。【りんごさんの記事をもっと見る】入居したらすぐにやってほしい！お掃除をラクにするために入居時にした6つのことInstagramを中心に子育て中でも出来る掃除やお部屋をすっきりさせるコツを発信しています。皆さんは、キッチンシンクの水垢掃除ってどのくらいの頻度でやっていますか？我が家では、週に2〜3回。我が家のシンクはステンレス素材で、実は結構水垢がつきやす